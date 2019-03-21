Футбол
Икарди вернётся к тренировкам с «Интером» в четвергЕвро-футбол.ру вчера в 09:27
Нападающий "Интера" Мауро Икарди вернётся к тренировкам с командой в четверг, 21 марта. Об этом сообщает Sport Mediaset.
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Политика
Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове
Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводный канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Космос
В Китае испытан беспилотник с водородными топливными ячейками
Аппарат с водородными топливными ячейками был также оснащен дополнительной батареей, которая была запасным источником питания.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии
Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Экономика
ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей
Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика – Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.
Обновлено в 11:25
Политика
Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Футбол
Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и Мальтой
Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио может пропустить матчи квалификации Евро-2020 с Норвегией (23 марта) и Мальтой (26 марта).
Обновлено в 02:53
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Хабаровском крае застрелили напавшего на корову амурского тигра
Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил краснокнижного амурского тигра, после того как хищник забрался в его сарай и задрал корову.
Обновлено в 09:05
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Наука
«Черные дыры» помогли российским ученым в изучении темной материи
Российские космологи приблизились к разгадке тайны темной материи. И помогли им в этом «черные дыры».
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 04:00
Политика
Экс-президент Бразилии задержан по обвинению в коррупции
Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в четверг, сообщает бразильский телерадиоканал Globus.
Обновлено в 10:43
Общество
Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам
Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:03
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Полиция арестовала видеоблогершу за истязания семи приемных детей
Полиция в США арестовала 48-летнюю мать семи приемных детей за истязания несовершеннолетних для своего YouTube-канала.
Обновлено в 09:36
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Спорт
Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Общество
В Москве ведут самую крупную в мире программу реставрации
Обновлено в 04:07
Политика
Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
ВСУ 55 раз нарушили «весеннее перемирие» - ЛНР
Обновлено в 08:27