Икарди проведет первую с февраля тренировку с «Интером»Матч ТВ 07:13

Нападающий «Интера» Мауро Икарди впервые с 13 февраля примет участие в тренировке с командой. Напомним, что в феврале «Интер» лишил Икарди капитанской повязки без объяснения причин. Также стороны долгое время не могут договориться о новом контракте.

Икарди проведет первую с февраля тренировку с «Интером»

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