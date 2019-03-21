Футбол
Икарди проведет первую с февраля тренировку с «Интером»Матч ТВ 07:13
Нападающий «Интера» Мауро Икарди впервые с 13 февраля примет участие в тренировке с командой. Напомним, что в феврале «Интер» лишил Икарди капитанской повязки без объяснения причин. Также стороны долгое время не могут договориться о новом контракте.
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Общество
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Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
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Обновлено вчера в 20:31
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Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
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Обновлено в 06:51
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами
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Обновлено в 06:28
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Авто
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Обновлено вчера в 07:38
Спорт
Фигуристка Екатерина Боброва подтвердила свою беременность
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Транспорт
Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта
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Армия и оружие
Под обстрел ВСУ попала школа в Донецке
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Политика
Лавров назвал нелегитимным отказ Киева в допуске наблюдателей из России
Отказ Киева допустить наблюдателей от России, которые были аккредитованы Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, на президентские выборы на Украине нелегитимен, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 07:52
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Захарова обвинила генсека НАТО во вранье по ДРСМД
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