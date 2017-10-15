Футбол

Икарди признан лучшим футболистом серии А в прошлом сезоне
Советский спорт
03:11

Рома — Интер
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, 2 декабря
Стадион «Олимпико»
37′
Бальде Кейта
48′
Квадво Асамоа
Дженгиз Ундер
51′
62′
Бальде Кейта
Маттео Политано
66′
Мауро Икарди
Давид Сантон
Джастин Клюйверт
69′
Александар Коларов
74′
Николо Дзаньоло
Диего Перотти
77′
Александар Коларов
79′
80′
Борха Валеро
Матиас Весино
81′
Иван Перишич
Лаутаро Хавьер Мартинес
Дженгиз Ундер
Хавьер Пасторе
83′
Нападающий Интера Мауро Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам сезоне-2017/18. Аргентинский форвард получил приз за самый красивый гол, а также был включен в символическую сборную 2018 года. Символическая сборная Серии А 2018: Вратарь: Алиссон (Рома / Ливерпуль).
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