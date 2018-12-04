Футбол

Икарди признан футболистом года в чемпионате Италии
RT на русском
05:18

Вручение награды состоялось на ежегодной церемонии, которая прошла в Милане. В предыдущем сезоне Икарди наравне с форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии по футболу с 29 забитыми мячами. В сезоне-2018/19 Икарди занимает четвёртое место среди лучших голеадоров лиги.
RT на русском05:18

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Объявлен лучший футболист сезона в Серии А

Газета.Ru03:26

Икарди стал лучшим игроком чемпионата Италии в 2018 году

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Ассоциация футболистов Италии назвала лучшего игрока Серии А сезона-2017/18

Soccer.ruвчера в 23:11
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Лацио» и сборной Италии.
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