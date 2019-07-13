Футбол

Икарди покинул расположение «Интера»RT на русском 11:47

Аргентинский форвард миланского «Интера» Мауро Икарди покинул тренировочный сбор команды. Как сообщает пресс-служба, форвард «Интера» Мауро Икарди покинул расположение клуба в Швейцарии. Причиной стал запрет на посещение тактических занятий со стороны главного тренера команды Антонио Конте.
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Икарди покинул тренировочный лагерь «Интера» в Швейцарии с согласия клуба

Sport24.ru09:48

«Интер» нанял отдельного тренера для Икарди и Наингголана

Спорт-Экспресс06:09

«Интер»: «Икарди будет тренироваться на базе, однако на сборы не полетит»

Soccer.ru09:47

Икарди покинул сбор «Интера» после запрета на посещение тактических занятий

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СМИ: Икарди и Наингголан отстранены от тактических занятий «Интера»

Матч ТВ07:49

«Интер» нанял Икарди и Наингголану персонального тренера

Советский спорт06:52

Икарди покинул сбор «Интера» и не поедет в азиатское турне

Евро-футбол.ру10:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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Обновлено 10 июля в 12:25
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В Госдуме анонсировали поставки С-400 в другие страны

Обновлено в 13:56
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Великобритания готова отпустить задержанный иранский танкер, если Иран даст гарантии, что не отправится в Сирию.
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Политика

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Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Шоу-бизнес

Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие

Для праздничного вечера Бордовских выбрала блестящее мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
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Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

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Технологии

В работе «Билайн» произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Спорт

Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Политика

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
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Обновлено вчера в 12:46
Спорт

Российские волейболисты завоевали бронзовые медали Универсиады

Обновлено в 12:57
Футбол

Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией

У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол

«Урал» добился победы над «Уфой»

Обновлено в 11:33
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Сыктывкарка погибла в ДТП в Абхазии

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Политика

Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек

Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата

Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
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Политика

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В США полицейский застрелил девушку-подростка с копией пистолета. Видео

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Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
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Xiaomi объявила дату анонса смартфона Xiaomi Mi A3

Обновлено в 08:50
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Пилюля с раком. Как нас калечат витамины и БАДы

Недавние исследования американских учёных показали, что употребление витаминных комплексов и БАДов может серьёзно подорвать здоровье.
Обновлено в 12:05
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