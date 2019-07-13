Футбол
Икарди покинул расположение «Интера»RT на русском 11:47
Аргентинский форвард миланского «Интера» Мауро Икарди покинул тренировочный сбор команды. Как сообщает пресс-служба, форвард «Интера» Мауро Икарди покинул расположение клуба в Швейцарии. Причиной стал запрет на посещение тактических занятий со стороны главного тренера команды Антонио Конте.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
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Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
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Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
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Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 стартует в Казани
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Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Сыктывкарка погибла в ДТП в Абхазии
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Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек
Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.
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Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
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Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
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