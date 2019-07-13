Аргентинский форвард миланского «Интера» Мауро Икарди покинул тренировочный сбор команды. Как сообщает пресс-служба, форвард «Интера» Мауро Икарди покинул расположение клуба в Швейцарии. Причиной стал запрет на посещение тактических занятий со стороны главного тренера команды Антонио Конте.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.

Политика Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера Великобритания готова отпустить задержанный иранский танкер, если Иран даст гарантии, что не отправится в Сирию.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Шоу-бизнес Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие Для праздничного вечера Бордовских выбрала блестящее мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Технологии В работе «Билайн» произошел сбой Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.

Спорт Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Происшествия Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.

Политика Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400 Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Шоу-бизнес Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".

Футбол Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.

Политика Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Футбол Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.

Политика Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Происшествия В США полицейский застрелил девушку-подростка с копией пистолета. Видео Полиция города Фуллертона, расположенного в штате Калифорния на западном побережье США, обнародовала кадры с нательной камеры сотрудника, участвовавшего в фатальном инциденте с применением табельного оружия, произошедшего 5 июля на трассе неподалеку от Анахайма.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.