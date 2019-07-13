Футбол
Икарди покинул расположение «Интера»Спорт день за днем 10:14
Нападающий Мауро Икарди покинул расположение «Интера». Миланский клуб сейчас находится на сборах в Швейцарии. Как сообщает пресс-служба клуба, отъезд 26-летнего аргентинца – совместное решение футболиста и представителей клуба.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 получит 6-дюймовый экран и селфи-камеру на 32Мп
В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
Обновлено в 05:19
Общество
В центре столицы начинается акция «За справедливость и права граждан»
В центре столицы начинается акция КПРФ "За справедливость и права граждан".
Обновлено в 05:00
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Космос
«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:34
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Спорт
Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, победив в соревновании с пятью мячами.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В аварии на Митрофаньевском шоссе погибла женщина
В результате водитель «Ниссана», мужчина 1967 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла.
Обновлено в 09:54
Технологии
YouTube введет образовательные плейлисты
Уже скоро пользователи хостинга YouTube смогут обучаться различным дисциплинам без применения стандартных алгоритмов рекомендации.
Обновлено в 04:21
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Наука
Илон Маск обеспокоен утечкой кода автопилота Tesla в Китай
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 14 лет
Рейтинг «Единой России» опустился до 32,2% — это минимальное значение с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Экономика
Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка
Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на аккумуляторы для электромобилей
Эксперты прогнозируют, что в 2022 году цены аккумуляторы для электрических транспортных средств снизятся на 45,7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:25
Общество
Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом
Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Обновлено в 06:34
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе
Обновлено в 09:28
Футбол
Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию
Специалист отметил, что у него была обнаружена лейкемия.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50