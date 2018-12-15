Футбол

Икарди продлит контракт с «Интером» до 2023 года
Чемпионат
02:53

Аргентинский нападающий Мауро Икарди готов подписать новый контракт с миланским «Интером», сообщает Football Italia. По информации источника, новое соглашение 25-летнего форварда с итальянским клубом будет рассчитано до 2023 года.
Чемпионат02:53

Подробнее о событии

Икарди готов продлить контракт с «Интером»

Матч ТВ03:34

СМИ: Икарди подпишет новый контракт с «Интером»

Советский спорт03:11

Икарди подпишет с «Интером» контракт до 2023 года

Спорт-Экспресс03:11

Икарди продлит контракт с «Интером» до 2023 года

Чемпионат02:53

Лучший бомбардир чемпионата Италии намерен продлить контракт с «Интером»

Газета.Ru02:50

Икарди продлит контракт с «Интером» до 2023 года

Sport24.ru02:33

Икарди в ближайшее время продлит контракт с «Интером»

Soccer.ruвчера в 21:32
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист итальянского происхождения, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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