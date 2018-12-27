Футбол

Икарди поддержал подвергшегося расистским оскорблениям игрока «Наполи»
РИА Новости
11:12

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди поддержал сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, который подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время матча чемпионата Италии по футболу, и призвал остановить дискриминацию.
РИА Новости11:12
Карло Анчелотти
Удаление Кулибали повлияло на результат, нам было очень сложно в концовке в меньшинстве. Я сожалею, что так случилось, мы трижды просили арбитра приостановить матч из-за расистских кричалок в адрес Кулибали. Но игра не была прервана. В следующий раз мы сами остановим матч и уйдем с поля.
— Карло Анчелотти, итальянский футболистРИА Новости 01:51

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Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Карло Анчелотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Является одним из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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