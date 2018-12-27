Удаление Кулибали повлияло на результат, нам было очень сложно в концовке в меньшинстве. Я сожалею, что так случилось, мы трижды просили арбитра приостановить матч из-за расистских кричалок в адрес Кулибали. Но игра не была прервана. В следующий раз мы сами остановим матч и уйдем с поля.