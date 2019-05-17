Футбол
Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»Матч ТВ 08:18
Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал информацию о том, что он договорился с «Ювентусом» по условиям личного контракта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Армия и оружие
Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Политика
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Технологии
Пожарный вертолет Ка-32 будет модернизирован
Interfax-Russia.ru - Модернизированные многоцелевые вертолеты Ка-32 получат современную авионику, более мощные двигатели и улучшенную систему пожаротушения, заявил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Ракетные эсминцы США вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын
Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Бархатное мини и сумка из крокодила: Виктория Боня демонстрирует Каннам люкс
На мероприятии 39-летняя знаменитость появилась во всеоружии — бархатное короткое платье, остроносые туфли на шпильках, миниатюрная сумка Kelly из крокодиловой кожи, бриллианты, драматичный макияж.
Обновлено в 03:01
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике
Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Общество
В Екатеринбурге журналист, освещавший митинг против строительства храма, напросился на удар
Обновлено в 10:50
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении
"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Политика
Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:16
Наука
В Японии протестировали новейший сверхскоростной поезд
Завершилось тестирование сверхскоростной модели нового железнодорожного экспресса «Синкансэн» ALFA-X железнодорожной компании JR East, 16 мая сообщает общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия
Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга в Петербурге
Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга на площади Ленина в Петербурге, сообщает ЗАКС.ру.
Обновлено в 12:15
Здоровье
В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр
В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр. Об этом информирует телеканал «Город».
Обновлено в 06:40
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Наука
Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Обновлено в 10:18
Хоккей
«Салават Юлаев» выменял у «Йокерита» Сакари Маннинена
Обновлено в 09:50
Общество
Вечеринка ПМЮФ не нарушила законов, заявил глава Минюста
Обновлено в 09:31
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Политика
СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского
Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Игры
Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности
Компания Microsoft в честь десятилетия Minecraft анонсировала новую мобильную игру в дополненной реальности Minecraft Earth.
Обновлено в 10:24
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Экономика
Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»
Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17