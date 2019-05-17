Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»Матч ТВ 08:18

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал информацию о том, что он договорился с «Ювентусом» по условиям личного контракта.

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Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»

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