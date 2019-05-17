Футбол

Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»Матч ТВ 08:18

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал информацию о том, что он договорился с «Ювентусом» по условиям личного контракта.
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Икарди опроверг слухи о подписании контракта с «Ювентусом»

Sport24.ru11:05

Икарди: «Ювентус»? Я сообщил «Интеру» о желании остаться, этот клуб — моя семья

Чемпионат08:24

Икарди согласовал 5-летний контракт с «Ювентусом» с зарплатой 8 млн евро в год

Sports.ru05:56

Икарди: «Я сказал „Интеру“, что хочу остаться в клубе»

Soccer.ru07:54

Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс07:47

Икарди опроверг информацию о договоренности с «Ювентусом»

Матч ТВ08:18

La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»

Бомбардир.ру05:37
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Армия и оружие

Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Технологии

Пожарный вертолет Ка-32 будет модернизирован

Interfax-Russia.ru - Модернизированные многоцелевые вертолеты Ка-32 получат современную авионику, более мощные двигатели и улучшенную систему пожаротушения, заявил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Ракетные эсминцы США вошли в Персидский залив

Обновлено вчера в 20:05
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

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Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын

Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Бархатное мини и сумка из крокодила: Виктория Боня демонстрирует Каннам люкс

На мероприятии 39-летняя знаменитость появилась во всеоружии — бархатное короткое платье, остроносые туфли на шпильках, миниатюрная сумка Kelly из крокодиловой кожи, бриллианты, драматичный макияж.
Обновлено в 03:01
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике

Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Общество

В Екатеринбурге журналист, освещавший митинг против строительства храма, напросился на удар

Обновлено в 10:50
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Политика

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:16
Наука

В Японии протестировали новейший сверхскоростной поезд

Завершилось тестирование сверхскоростной модели нового железнодорожного экспресса «Синкансэн» ALFA-X железнодорожной компании JR East, 16 мая сообщает общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия

Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга в Петербурге

Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга на площади Ленина в Петербурге, сообщает ЗАКС.ру.
Обновлено в 12:15
Здоровье

В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр

В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр. Об этом информирует телеканал «Город».
Обновлено в 06:40
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Наука

Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Обновлено в 10:18
Хоккей

«Салават Юлаев» выменял у «Йокерита» Сакари Маннинена

Обновлено в 09:50
Общество

Вечеринка ПМЮФ не нарушила законов, заявил глава Минюста

Обновлено в 09:31
Общество

Защитники сквера анонсировали ночной флешмоб с куриными яйцами

Обновлено в 02:59
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Политика

СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского

Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Игры

Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности

Компания Microsoft в честь десятилетия Minecraft анонсировала новую мобильную игру в дополненной реальности Minecraft Earth.
Обновлено в 10:24
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Экономика

Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»

Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
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