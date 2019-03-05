Футбол
Икарди не желает тренироваться из-за болей в коленеСпорт-Экспресс 00:15
Нападающий "Интера" Мауро Икарди на встрече с главным тренером команды Лучано Спаллетти и клубными врачами заявил, что не желает тренироваться из-за болей в колене, информирует Football Italia. По данным издания, игрок собирается провести новую беседу с итальянским специалистом 5-го марта.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом
На закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой автомобиль Toyota Camry упал пласт снега с крыши жилого дома.
Обновлено в 02:51
Политика
Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Политика
Закон о запрете хостелов в жилых домах принят во втором чтении
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых домах. В первом чтении он был одобрен в мае 2016 года.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Полковника из МВД заподозрили в избиении девушки-следователя
3 марта сообщалось, что пострадавшая от рук полковника юстиции находится в больнице.
Обновлено в 04:37
Наука
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу, пишет во вторник газета The Guardian.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Кургане уволили заклеившую ребенку рот скотчем воспитательницу
Воспитательница одного из детских садов города Кургана, которая заклеила ребенку рот скотчем, уволена и привлечена к уголовной ответственности.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
URA.RU извинилось за материал о запрете на покупку машин без гаража
Информагентство URA.RU извинилось за материал, в котором утверждалось, что Госдума обсуждает идею запретить покупку автомобилей людям без гаража или парковочного места.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗО
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил ожог ноги в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:18
Авто
AliExpress начнет продавать автомобили в России
Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым
В Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной началась церемония прощания с выдающимся ученым Жоресом Алферовым.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Подросток открыл стрельбу у школы на Кубани
14-летний ученик школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края вымогал деньги у других школьников, угрожая им пневматическим пистолетом.
Обновлено в 04:38
Политика
Штаты не спешат возвращаться к ДРСМД и выдвигают новые условия
Соединенные Штаты могут вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но только при условии восстановления контроля за вооружениями и регулярных проверок, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Обновлено в 00:56
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по М-11 от Москвы до Петербурга
Стоимость проезда по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга составит приблизительно 2 тысячи рублей, заявили в Автодоре.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи
Обновлено в 03:08
Здоровье
Росздравнадзор изымет из продажи препарат «Эриспирус»
Росздравнадзор изымет из обращения еще один лекарственный препарат "Эриспирус", содержащий вещество фенспирид, соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.
Обновлено в 01:28
Политика
На космодромы Байконур и Восточный назначили новых руководителей
На космодромы Байконур и Восточный назначены новые руководители, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 03:31
Общество
Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 03:15
Политика
Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными
По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Финансы
ЦБ 1 марта купил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей
Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей с расчетами 4 марта (фактически - 1 марта).
Обновлено в 02:31
Общество
В РЖД накажут организаторов стриптиза в депо
Обновлено в 03:02
Политика
МИД России назвал возможную цель доклада ОЗХО по Думе
Целью доклада ОЗХО по инциденту в сирийской Думе могло быть оправдание ударов стран Запада по Сирии, заявило Министерство иностранных дел России.
Обновлено в 04:36
Политика
Клинтон отказалась баллотироваться в президенты США
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Москве мошенник похитил 10 млн рублей с чужого счета в банке
Мошенник похитил 10 млн рублей со счетов одного из столичных банков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка полиции Москвы.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы
Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми.
Обновлено в 02:06