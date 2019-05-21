Футбол

Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок АмерикиSport24.ru 12:49

Ассоциация футбола Аргентины опубликовала список из 23 футболистов, которые представят сборную Аргентины на Кубке Америки — 2019. В окончательном составе не оказалось нападающего «Интера» Мауро Икарди, который присутствовал в расширенном списке.
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Представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Сборная Аргентины - одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира, 14 раз первенствовали на Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир.
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