Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок АмерикиSport24.ru 12:49

Ассоциация футбола Аргентины опубликовала список из 23 футболистов, которые представят сборную Аргентины на Кубке Америки — 2019. В окончательном составе не оказалось нападающего «Интера» Мауро Икарди, который присутствовал в расширенном списке.

Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок Америки

Политика Песков объяснил увеличение зарплат госслужащих Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства, урезанные на 10% в 2015 году, вернулись на прежний уровень.

Общество Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».

Общество В России упрощена процедура получения инвалидности Раньше гражданин лично подавал документы в письменной форме в бюро медико-социальной экспертизы.

Политика Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Баррет на пост министра военно-воздушных сил.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Армия и оружие Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.

Общество Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.

Шоу-бизнес Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.

Политика На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).

Армия и оружие США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Космос Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.

Хоккей Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

Гаджеты Huawei заменит Android собственной операционной системой Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".

Музыка Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении» Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Общество Памятник Кобзону открыли в Москве Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.

Экономика Закупки Россией золота назвали «плохим знаком» для мира Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за такой же период 2018 года. Для мира действия Москвы являются «плохим знаком».

Экономика Счетная палата предрекает падение реальных доходов россиян Напомним, что в прошлом году глава ведомства Алексей Кудрин зафиксировал рост реальных доходов населения впервые за 4 года.

Армия и оружие Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.