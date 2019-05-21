Футбол
Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок АмерикиSport24.ru 12:49
Ассоциация футбола Аргентины опубликовала список из 23 футболистов, которые представят сборную Аргентины на Кубке Америки — 2019. В окончательном составе не оказалось нападающего «Интера» Мауро Икарди, который присутствовал в расширенном списке.
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