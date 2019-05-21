Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок АмерикиSoccer.ru вчера в 21:59

Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019. Согласно источнику, 26-летний форвард не войдёт в окончательную заявку сборной Аргентины, хотя был включён в расширенный состав. Список из 23-х футболистов будет оглашён главным тренером "альбиселесте" Лионелем Скалони уже сегодня.

Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

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