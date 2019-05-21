Футбол

Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок АмерикиSoccer.ru вчера в 21:59

Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019. Согласно источнику, 26-летний форвард не войдёт в окончательную заявку сборной Аргентины, хотя был включён в расширенный состав. Список из 23-х футболистов будет оглашён главным тренером "альбиселесте" Лионелем Скалони уже сегодня.
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Назван состав сборной Аргентины на Кубок Америки-2019, Икарди остался вне заявки

Матч ТВ13:43

Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

Soccer.ruвчера в 21:59

Дибала и Паредес включены в заявку Аргентины на Кубок Америки, Икарди — нет

Чемпионат13:02

Икарди не попал в состав сборной Аргентины на Кубок Америки

Спорт-Экспресс12:23

Икарди не получит вызов в сборную Аргентины на Кубок Америки

Евро-футбол.ру02:32

Икарди не сыграет за сборную Аргентины на Кубке Америки

Газета.Ru00:15

Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок Америки

Sport24.ru12:49
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
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Представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Сборная Аргентины - одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира, 14 раз первенствовали на Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир.
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