Футбол

Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок АмерикиSoccer.ru вчера в 21:59

Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019. Согласно источнику, 26-летний форвард не войдёт в окончательную заявку сборной Аргентины, хотя был включён в расширенный состав. Список из 23-х футболистов будет оглашён главным тренером "альбиселесте" Лионелем Скалони уже сегодня.
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Представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Сборная Аргентины - одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира, 14 раз первенствовали на Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир.
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