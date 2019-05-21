Икарди не получит вызов в сборную Аргентины на Кубок АмерикиЕвро-футбол.ру вчера в 02:32

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони решил отказаться от помощи нападающего "Интера" Мауро Икарди на грядущем Кубке Америки.

Икарди не получит вызов в сборную Аргентины на Кубок Америки

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