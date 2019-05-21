Футбол
Икарди не получит вызов в сборную Аргентины на Кубок АмерикиЕвро-футбол.ру вчера в 02:32
Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони решил отказаться от помощи нападающего "Интера" Мауро Икарди на грядущем Кубке Америки.
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СМИ: Икарди не будет включен в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Спорт-Экспресс20 мая в 21:21
Скалони — о невызове Икарди: «Мы ни перед кем не закрыли двери в сборную Аргентины»
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
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