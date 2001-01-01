Футбол
Икарди намекнул на свое участие в миланском дербиМатч ТВ 08:25
Аргентинский нападающий Мауро Икарди в Instagram намекнул на свое возвращение в «Интер» после травмы. Икарди не выступал за «Интер» с 9 февраля текущего года.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлии Началовой сделали операцию
Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit.
Обновлено в 05:06
Общество
В Риге прошло шествие легионеров СС
Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Происшествия
Видео с пролетающим метеоритом над Красноярском появилось в сети
В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар.
Обновлено в 06:25
Политика
Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета
Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Футбол
ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Спорт
Определились соперники сборной России на Кубке мира по баскетболу
Жеребьевка Кубка мира по баскетболу прошла в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:55
Интернет
В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, в результате которого около 70 тысяч пользователей смогли войти в свои аккаунты, потому что те якобы удалены.
Обновлено в 09:03
Политика
В свердловском обкоме КПРФ подрались коммунисты с комсомольцами
Молодые коммунисты обвинили областное руководство партии в коррупции. На заседании Свердловского обкома КПРФ разразился громкий скандал.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
У границ России замечен ядерный бомбардировщик США
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress был замечен в районе Балтики во время выполнения маневров недалеко от российских границ.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе
«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Спорт
Драчев заявил, что все биатлонистки сборной России допустили ошибки в эстафете ЧМ
Ошибки в эстафете чемпионата мира в Эстерсунде допустили все четыре российские биатлонистки, но выступление Светланы Мироновой получилось самым неудачным.
Обновлено в 10:20
Политика
Третий самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух
Третий опытный самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух, сообщила журналистам пресс-служба Минпромторга.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Англии
"Уотфорд" выиграл у "Кристал Пэлас" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии. В составе победителей отличились Этьенн Капуэ и Андрэ Грэй.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина
Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Интернет
«Яндекс» запускает собственную социальную сеть «Аура»
Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс».
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Песков не исключил встречи Путина с Мариани
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.
Обновлено в 09:47
Политика
Критиков Порошенко не пустили на его выступление
Стражи порядка не пропустили активистов, которые критикуют политику действующего главы Украины Петра Порошенко, на его выступление в Закарпатской области.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Протестующие в Киеве закидали полицейских плюшевыми свиньями
Обновлено в 09:20
Политика
Россия ответит на новые санкции Евросоюза
"Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - говорится на сайте МИД РФ в комментарии по поводу решения ЕС ввести персональные санкции из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:36
Экономика
Россиян предупредили о подорожании хлеба
«На хлеб из пшеничной муки высшего сорта [цены] остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9 процента», — уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 04:01
Общество
МВД и МЭР не договорились об изменении формата экзамена на права
Напомним, проект постановления правительства предусматривает объединение двух экзаменов на права: проверку первоначальных навыков управления - "плошадка" и умение управлять автомобилем на дороге - "город".
Обновлено в 05:06
Спорт
Бабиков стал победителем общего зачета Кубка IBU в спринте
Обновлено в 07:59
Хоккей
«Барыс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Астанинский "Барыс" победил "Авангард" во второй игре серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
Кино
В третьем сезоне нового «Простоквашино» появится няня Веры Павловны
Мультфильм идет циклами по десять серий. И в третьей десятке появится няня, которая приедет смотреть за Верой Павловной.
Обновлено вчера в 23:05
Автоспорт
Даниил Квят: доволен сегодняшней сессией
Россиянин остался доволен тремя тренировками, а также первым сегментом квалификации. Напомним, что гонка в Мельбурне состоится 17 марта.
Обновлено в 04:53
Наука
New York Times заявила об опасности употребления яичницы в пищу
Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой приводятся результаты исследования влияния яичницы на человеческий организм.
Обновлено в 06:46
Единоборства
Аскрен: сделаю с Хабибом то, что он делает с другими
Боец UFC Бен Аскрен, выступающий в полусреднем весе, рассказал о своих ближайших планах.
Обновлено в 07:12