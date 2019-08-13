Футбол

Икарди может продолжить карьеру в «Монако»Спорт-Экспресс вчера в 17:53

"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, ссылаясь на Sky Sport. По информации источника, монегаски готовы приобрести у итальянской команды 26-летнего аргентинца.
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Икарди готов уйти из «Интера» только в «Ювентус»

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
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В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве

Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Истребители британских ВВС были срочно подняты на перехват российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.
Обновлено в 06:42
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

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Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика

В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Происшествия

Медведь задрал грибника в Хабаровском крае

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В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске

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Происшествия

Адвокат заявила о непризнании вины избитой на митинге девушкой

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Армия и оружие

Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом

Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»

Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
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Дана Уайт: «Нет никакого плана, Конор просто хочет посмотреть бой Хабиба с Порье»

Обновлено в 08:27
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Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

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При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста

Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
Обновлено в 03:02
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Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд

Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
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Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
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Армия и оружие

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В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
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Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
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Опубликован список самых востребованных профессий в России

ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
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