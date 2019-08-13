"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, ссылаясь на Sky Sport. По информации источника, монегаски готовы приобрести у итальянской команды 26-летнего аргентинца.

Икарди может продолжить карьеру в «Монако»

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