Футбол
Икарди может продолжить карьеру в «Монако»Спорт-Экспресс вчера в 17:53
"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, ссылаясь на Sky Sport. По информации источника, монегаски готовы приобрести у итальянской команды 26-летнего аргентинца.
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«Монако» интересуется Икарди и уже уведомил «Интер» о желании подписать игрока
Sports.ruвчера в 17:40
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Происшествия
Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали
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Обновлено в 07:51
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
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Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
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Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили ввести в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
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Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для перехвата российских Ту-142
Истребители британских ВВС были срочно подняты на перехват российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.
Обновлено в 06:42
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
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Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Происшествия
Медведь задрал грибника в Хабаровском крае
Отправившегося за грибами жителя поселка Сулук Верхнебуреинского района задрал медведь.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
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Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»
Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
Обновлено 10 августа в 11:05
Единоборства
Дана Уайт: «Нет никакого плана, Конор просто хочет посмотреть бой Хабиба с Порье»
Обновлено в 08:27
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста
Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
Обновлено в 03:02
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары
В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
Обновлено в 07:54
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
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ЖКХ
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии
Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
«Бавария» арендовала Перишича у «Интера»
Обновлено в 06:54
Религия
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25