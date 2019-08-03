Футбол
Икарди может остаться в «Интере»Soccer.ru вчера в 11:35
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может остаться в миланском клубе. Все дело в том, что жена футболиста Ванда Нара ждет еще одного ребенка. Это может вынудить Икарди отказаться от трансфера в другой клуб, сообщает Gazzetta Dello Sport.
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Ванда Нара пошла на конфликт с «Интером», но теперь Икарди готов остаться в клубе ради нее
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