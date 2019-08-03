Нападающий «Интера» Мауро Икарди может остаться в миланском клубе. Все дело в том, что жена футболиста Ванда Нара ждет еще одного ребенка. Это может вынудить Икарди отказаться от трансфера в другой клуб, сообщает Gazzetta Dello Sport.

Икарди может остаться в «Интере»

Спорт день за днем

Кино «Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов» Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.

Футбол Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.

Единоборства Сен-Пьер объяснил, что мешает проведению его боя с Хабибом Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале этого года, однако позже сообщил, что готов возобновить ее ради боя с Нурмагомедовым.

Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Происшествия Россияне до смерти залечили друга от наркозависимости Жители Санкт-Петербурга вывезли за город друга детства с наркозависимостью, чтобы вылечить его, привязали мужчину к кровати и оставили умирать.

Космос Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.

Общество В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.

Политика АдГ стала сильнейшей партией на востоке Германии За месяц до парламентских выборов в Саксонии и Бранденбурге партия «Альтернатива для Германии» стала сильнейшей политической силой в восточных землях, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на результаты опроса института общественного мнения Emnid.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика Госсекретарь США сделал заявление по Крыму Госсекретарь США Марк Помпео уверен, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Транспорт В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра Частичное отключение электропитания произошло в воскресенье днем в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.

Футбол «Локомотив» поздравил железнодорожников с профессиональным праздником «Локомотив» поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа.

Наука Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.