Футбол
Икарди и Наингголан отстранены от тренировок «Интера»Soccer.ru 04:21
Сообщается, что нападающий Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан отстранены от тренировок "Интера". Футболистам ясно дали понять, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте более не рассчитывает на них, поэтому они находятся на трансферном рынке.
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Армия и оружие
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