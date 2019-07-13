Сообщается, что нападающий Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан отстранены от тренировок "Интера". Футболистам ясно дали понять, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте более не рассчитывает на них, поэтому они находятся на трансферном рынке.

Икарди и Наингголан отстранены от тренировок «Интера»

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