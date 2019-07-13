Футбол

Икарди и Наингголан отстранены от тренировок «Интера»Soccer.ru 04:21

Сообщается, что нападающий Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан отстранены от тренировок "Интера". Футболистам ясно дали понять, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте более не рассчитывает на них, поэтому они находятся на трансферном рынке.
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СМИ: Икарди и Наингголан отстранены от тактических занятий «Интера»

Матч ТВ07:49

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Советский спорт06:52

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Чемпионат07:24

Икарди и Наингголан отстранены от тренировок «Интера»

Soccer.ru04:21
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
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В Сети появилось видео обстрела здания телеканала «112. Украина»

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Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму

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Футбол

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Происшествия

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Политика

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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

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Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
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Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
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Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

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Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
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В Дзержинске локализовали пожар на складе бывшего завода «Заря»

На территории бывшего завода "Заря", на площади 2400 кв. м загорелся склад с бумагой. В результате пожара обрушилась кровля ангара.
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Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
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Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции

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Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

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Евгения Медведева показала фрагмент новой произвольной программы

С новой произвольной программой Евгения Медведева выступит в сезоне 2019/20.
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В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.
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«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
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Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
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На дом Габунии повесили позорную табличку

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