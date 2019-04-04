Икарди догнал Вьери по числу голов за «Интер»Матч ТВ 02:51

Гол Мауро Икарди с пенальти помог «Интеру» разгромить «Дженоа» (4:0) в 30-м туре чемпионата Италии. Для 26-летнего аргентинского игрока этот забитый мяч стал 123-м за миланскую команду. По этому показателю он догнал Кристиана Вьери.

Икарди догнал Вьери по числу голов за «Интер»

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