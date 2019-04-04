Футбол

Икарди догнал Вьери по числу голов за «Интер»Матч ТВ 02:51

Дженоа — Интер
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Лукас Лерагер
14′
15′
Роберто Гальярдини
27′
Квадво Асамоа
Эрвин Зуканович
35′
Кристиан Ромеро
39′
40′
Мауро Икарди
Антонио Санабрия
Давиде Бираски
41′
54′
Иван Перишич
Стефано Стураро
Даниэль Бесса
65′
66′
Марцело Брозович
Жоау Мариу
74′
Маттео Политано
Борха Валеро
80′
Мауро Икарди
Бальде Кейта
80′
Роберто Гальярдини
Иван Радованович
Лука Маццителли
82′
Гол Мауро Икарди с пенальти помог «Интеру» разгромить «Дженоа» (4:0) в 30-м туре чемпионата Италии. Для 26-летнего аргентинского игрока этот забитый мяч стал 123-м за миланскую команду. По этому показателю он догнал Кристиана Вьери.
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Икарди догнал Вьери по числу голов за «Интер»

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