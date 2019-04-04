Икарди забил за «Интер» после возвращения на полеREGNUM 01:44

Миланский «Интер» одержал победу над «Дженоа» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:0. В составе «Интера» на 40-й минуте матча гол забил нападающий Мауро Икарди, который не играл с 13 февраля и был лишён капитанской повязки.

Икарди забил за «Интер» после возвращения на поле

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