Футбол

Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с РоналдуЧемпионат 01:25

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport. По информации издания, форвард вновь намерен играть в паре с Криштиану Роналду. Они вместе выступали за мадридский «Реал».
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Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» ради выступлений вместе с Роналду

Газета.Ru02:20

Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» ради выступлений вместе с Роналду

Sport24.ru00:44

СМИ: Игуаин стремится обратно в «Ювентус» ради игры с Роналду

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Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду

Чемпионат01:25

Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» из-за Роналду

Нева Спорт02:04

СМИ: Игуаин хочет играть с Роналду в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс00:00

Игуаин получит второй шанс в «Ювентусе»

Евро-футбол.рувчера в 15:38
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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