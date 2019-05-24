Футбол
Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с РоналдуЧемпионат 01:25
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport. По информации издания, форвард вновь намерен играть в паре с Криштиану Роналду. Они вместе выступали за мадридский «Реал».
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