Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с РоналдуЧемпионат 01:25

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport. По информации издания, форвард вновь намерен играть в паре с Криштиану Роналду. Они вместе выступали за мадридский «Реал».

Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду

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