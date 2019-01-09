Футбол

Ювентус — Милан 1:0Все про Спорт ру 15 января в 15:39

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Суперкубок Италии, Финал, вчера
Джидда, Стадион Короля Абдуллы
21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
26′
Миралем Пьянич
44′
45′+2′
Самуэль Кастильехо
Криштиану Роналду
61′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
65′
70′
Самуэль Кастильехо
Гонсало Игуаин
71′
Лукас Пакета
Фабио Борини
74′
Франк Кессиэ
75′
Алессио Романьоли
79′
Патрик Кутроне
Андреа Конти
82′
Давиде Калабрия
Родриго Бентанкур
Федерико Бернардески
86′
87′
Рикардо Родригес
Дуглас Коста
Сами Хедира
89′
Пауло Дибала
90′+4′
31-летний аргентинец может подписать контракт уже в ближайшее время. «Челси» готово выкупить нападающего за 40 миллионов и платить ему зарплату в размере восемь миллионов евро в год.
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