Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», близок к переходу в «Челси». По данным Marca, в ближайшее время лондонский клуб выкупит второе полугодие аренды форварда и возьмёт на себя обязательство приобрести аргентинца в летнее трансферное окно за € 36 млн.

Игуаин в ближайшее время станет игроком «Челси»

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