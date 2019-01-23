Футбол

Игуаин сегодня прилетит в ЛондонSoccer.ru 03:46

Сообщается, что нападающий "Милана" Гонсало Игуаин сегодня прилетит в Лондон.
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Игуаин может сыграть за «Челси» против «Тоттенхэма» в четверг

Матч ТВ04:25

Игуаина заметили в аэропорту Милана. Игрок вылетит в Лондон для перехода в «Челси»

Sport24.ru04:19

Игуаин сегодня прилетит в Лондон для завершения перехода в «Челси»

Чемпионат03:16

СМИ: Игуаин прибудет в Лондон в среду, чтобы завершить переход в «Челси»

Спорт-Экспресс03:40

Игуаин прилетит в среду в Лондон для завершения перехода в «Челси»

Советский спорт03:23

Игуаин прибудет в Лондон для завершения сделки с «Челси»

Газета.Ru04:12

Игуаин сегодня пройдет медосмотр в «Челси», Мората – в «Атлетико», Пентек – в «Милане»

Sports.ru04:47
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Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Футбол

Головин получил травму в кубковом матче с «Мецом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Мецом» (1:3). В этой встрече российский футболист вышел в стартовом составе.
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В интернет попали последние аудиосообщения Салы из пропавшего самолёта

В интернет попали аудиосообщения аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолёт, на котором он летел, пропал с радаров.
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Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» «Локомотиву»

Главный тренер петербургской футбольной команды Сергей Семак прокомментировал поражение спортсменов столичному "Локомотиву".
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Тульский «Арсенал» обыграл «Ягеллонию»

Матч завершился непростой победой "канониров" со счетом 2-1. Забитым мячом у "Арсенала" отметился полузащитник Кантемир Берхамов.
Обновлено в 04:54
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«Интер» выставил Ивана Перишича на трансфер

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Бекхэм купит 10 % акций «Солфорд Сити»

Обновлено в 06:44
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«Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу Сельнеса

Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса.
Обновлено вчера в 18:57
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Дюков заявил, что рассчитывает на увеличение финансирования РФС

Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает на увеличение финансирования организации за счет привлечения новых спонсоров.
Обновлено в 03:20
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Названы соперники «Рубина» по сбору в Белеке

«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам в рамках зимнего сбора в Белеке (Турция). В рамках второго сбора запланировано четыре матча.
Обновлено в 04:44
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Роналду проспорил Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что проспорил главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, не реализовав пенальти в матче 20-го тура серии А с «Кьево».
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Семак поддержал Кокорина после высказывания о «стаде баранов»

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Погба получил записку: «Хватит водить как идиот»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба своей культурой вождения вызвал претензии со стороны жителей Манчестера.
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Окслейд-Чемберлен в феврале вернется к тренировкам

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в середине-конце февраля вернется к полноценным тренировкам с командой.
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Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".
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Виктор Гончаренко: «Поначалу ребята не верили, что под такими нагрузками можно играть по 90 минут»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первого сбора команды, который прошел в испанском Кампоаморе.
Обновлено в 07:11
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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