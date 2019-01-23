Футбол
Игуаин сегодня прилетит в ЛондонSoccer.ru 03:46
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Футбол
Головин получил травму в кубковом матче с «Мецом»
Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Мецом» (1:3). В этой встрече российский футболист вышел в стартовом составе.
Обновлено в 00:57
Футбол
В интернет попали последние аудиосообщения Салы из пропавшего самолёта
В интернет попали аудиосообщения аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолёт, на котором он летел, пропал с радаров.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» «Локомотиву»
Главный тренер петербургской футбольной команды Сергей Семак прокомментировал поражение спортсменов столичному "Локомотиву".
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Ягеллонию»
Матч завершился непростой победой "канониров" со счетом 2-1. Забитым мячом у "Арсенала" отметился полузащитник Кантемир Берхамов.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Интер» выставил Ивана Перишича на трансфер
Обновлено в 07:16
Футбол
Бекхэм купит 10 % акций «Солфорд Сити»
Обновлено в 06:44
Футбол
«Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу Сельнеса
Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Дюков заявил, что рассчитывает на увеличение финансирования РФС
Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает на увеличение финансирования организации за счет привлечения новых спонсоров.
Обновлено в 03:20
Футбол
Названы соперники «Рубина» по сбору в Белеке
«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам в рамках зимнего сбора в Белеке (Турция). В рамках второго сбора запланировано четыре матча.
Обновлено в 04:44
Футбол
Роналду проспорил Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что проспорил главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, не реализовав пенальти в матче 20-го тура серии А с «Кьево».
Обновлено в 03:28
Футбол
Семак поддержал Кокорина после высказывания о «стаде баранов»
Обновлено вчера в 19:19
Футбол
Погба получил записку: «Хватит водить как идиот»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба своей культурой вождения вызвал претензии со стороны жителей Манчестера.
Обновлено в 06:18
Футбол
Окслейд-Чемберлен в феврале вернется к тренировкам
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в середине-конце февраля вернется к полноценным тренировкам с командой.
Обновлено в 02:18
Футбол
«Барселона» сообщила, что Денис Суарес не сыграет с «Севильей»
Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".
Обновлено в 05:02
Футбол
Виктор Гончаренко: «Поначалу ребята не верили, что под такими нагрузками можно играть по 90 минут»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первого сбора команды, который прошел в испанском Кампоаморе.
Обновлено в 07:11