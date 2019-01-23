Игуаин сегодня может перейти в «Челси»Бомбардир.ру 03:45

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступавший на протяжении последних нескольких месяцев за «Милан» на правах аренды, может стать игроком лондонского «Челси» уже сегодня. Сегодня аргентинский форвард прилетит в Лондон, чтобы окончательно оформить переход в состав синих.

Игуаин сегодня может перейти в «Челси»

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