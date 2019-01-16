Футбол

Игуаин простыл и может не сыграть с «Ювентусом»Sports.ru 08:00

Ювентус — Милан
сегодня
в 12:30
Суперкубок Италии, Финал
Jeddah, King Abdullah Sports City
Ювентус
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
  
20
Канселу
  
19
Бонуччи
  
3
Кьеллини
  
12
Сандро
  
30
Бентанкур
  
5
Пьянич
  
14
Матюиди
  
11
Коста
  
10
Дибала
  
7
Роналду
  
99
Доннарумма
  
2
Калабрия
  
17
Сапата
  
13
Романьоли
  
68
Родригес
  
79
Кессиэ
  
14
Бакайоко
  
39
Пакета
  
7
Кастильехо
  
9
Игуаин
  
10
Чалханоглу
  
Милан
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может пропустить матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса». Сегодня аргентинец отсутствовал на встрече команды с саудовским принцем и руководителем спортивного комитета Абдулазизом бин Турки аль-Файсалом.
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