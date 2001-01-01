Футбол
Игуаин простыл и может не сыграть с «Ювентусом»Sports.ru 08:00
|21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
|26′
|59%
|Владение мячом
|41%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|–
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
14
Матюиди
11
Коста
10
Дибала
7
Роналду
99
Доннарумма
2
Калабрия
17
Сапата
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
39
Пакета
7
Кастильехо
63
Кутроне
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня аргентинец отсутствовал на встрече команды с саудовским принцем и руководителем спортивного комитета Абдулазизом бин Турки аль-Файсалом. Кроме того, он пропустил и утреннюю разминку команды в лобби отеля. По информации Джанлуки Ди Марцио, Игуаин простыл.
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Игуаин может пропустить матч за Суперкубок Италии из-за возможного перехода в «Челси»
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СМИ: Игуаин пропустит матч за Суперкубок Италии из-за перехода в «Челси»
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