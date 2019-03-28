Игуаин покинул сборную АргентиныГазета.Ru вчера в 14:40

Нападающий лондонского "Челси" Гонсало Игуаин принял решение завершить карьеру в сборной Аргентины, сообщает "Советский спорт". Футболист заявил об этом в эфире FOX Sports.

Политика Гудков подал иск против закона об оскорблении власти Сегодня, 29 марта, оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал в суд иск против закона о неуважении к государству, а также против его автора члена Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и подписанта вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Экономика Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Технологии VPN-сервисы отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.

Политика Путин утвердил второе название Кемеровской области Совет народных депутатов в декабре единогласно поддержал инициативу и утвердил Кузбасс в качестве второго официального названия региона.

Общество Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Политика США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.

Происшествия Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество "За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.

Интернет «Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.

Политика Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.

Армия и оружие США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Niva с новой мультимедийной системой.

Политика Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.

Хоккей Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Футбол «Манчестер Юнайтед» приготовился бить трансферные рекорды В руководстве «Манчестер Юнайтед» понимают, что каждый из этих футболистов может стоить более 100 миллионов евро, поэтому клуб готов побить собственный трансферный рекорд (переход Поля Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро).

Авто Haval удвоит дилерскую сеть в России Компания Haval в числе своих приоритетных задач в России на ближайший период ставит развитие дилерской сети.

Армия и оружие Гриценко пообещал за каждого погибшего бойца ВСУ убивать 10 ополченцев Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что необходимо перенимать опыт Израиля по ведению боевых действий В интервью порталу "Цензор.НЕТ" кандидат в президенты Украины пообещал в случае своей победы ужесточить военную операцию в Донбассе.

Происшествия Суд заочно арестовал экс-следователя по обвинению в получении взятки В Швейцарии адвоката обвиняют в вымогательстве средств клиентов-россиян "Коммерсант" ранее писал, что Слёзкина проработала старшим следователем по особо важных делам управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве около 10 месяцев.

Происшествия Для эвакуации школьника понадобился вертолёт Для эвакуации пострадавшего вылетел вертолет МЧС России.