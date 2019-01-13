Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин подал официальный запрос на трансфер в "Челси", сообщают СМИ. Аргентинец хочет вновь поработать под руководством Маурицио Сарри. Однако сделку будет осуществить не так просто.

Игуаин подал официальный запрос на трансфер в «Челси»

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