Футбол

Игуаин подал официальный запрос на трансфер в «Челси»
Soccer.ru
15:22

Ювентус — Милан
16 января
в 12:30
Суперкубок Италии, Финал
Jeddah, King Abdullah Sports City
Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин подал официальный запрос на трансфер в "Челси", сообщают СМИ. Аргентинец хочет вновь поработать под руководством Маурицио Сарри. Однако сделку будет осуществить не так просто.
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