Футбол

Игуаин первый гол за два месяца посвятил Гаттузо
Спорт-Экспресс
19:22

Милан — СПАЛ
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
13′
Андреа Петанья
Самуэль Кастильехо
16′
46′
Лоренцо Дикманн
Франческо Викари
51′
Ясмин Куртич
53′
Филиппо Коста
Мохамед Фарес
Самуэль Кастильехо
56′
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
62′
Самуэль Кастильехо
Патрик Кутроне
62′
Гонсало Игуаин
64′
70′
Паскал Скьяттарелла
Кристиан Сапата
73′
73′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
Сусо
79′
Гонсало Игуаин
Фабио Борини
82′
Сусо
89′
Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин после матча 19-го тура чемпионата Италии против СПАЛ (2:1) отметил, что его гол стал важынм для команды. Аргентинец забил первый мяч за два месяца.
Спорт-Экспресс19:22

Подробнее о событии

Впервые забивший за два месяца форвард «Милана» посвятил гол тренеру

Газета.Ru19:35

Игуаин посвятил гол Гаттузо

Евро-футбол.ру16:57

Гонсало Игуаин: Гаттузо меня всегда поддерживал, этот гол для него

Советский спорт17:46

Игуаин первый гол за два месяца посвятил Гаттузо

Спорт-Экспресс19:22

Игуаин: «Посвящаю гол СПАЛу Гаттузо. Он меня поддерживает»

Бомбардир.ру17:27

Гонсало Игуаин: «Гол посвящаю Гаттузо. Он всегда меня поддерживал»

Sports.ru16:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»

Обновлено в 19:32
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Туроператор "Атурис-тур" объявил, что прекращает деятельность в связи с невозможностью исполнять свои обязательства.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Жертвами крушения спасательного вертолета в ОАЭ стали четыре человека

В ОАЭ потерпел крушение спасательный вертолет.
Обновлено в 21:33
Происшествия

BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год картошку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало.
Обновлено в 19:03
Транспорт

МВД привяжет автономера к месту регистрации

Обновлено в 11:12
Единоборства

Россиянин Петр Ян победил Силву де Андраде на турнире UFC 232

Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой де Андраде в рамках турнира UFC 232, который проходит в американском Инглвуде.
Обновлено в 21:39
Происшествия

Националиста Тесака посадили на 10 лет

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста и лидера запрещенной в России организации «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Политика

Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Экономика

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.
Обновлено в 19:40
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Спорт

Биатлонист Шипулин провел свою последнюю гонку

Обновлено в 14:59
Экономика

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО

Банк России (ЦБ) сообщил, что Минюст зарегистрировал указание, расширяющее тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз.
Обновлено в 11:02
Происшествия

У мисс Африка – 2018 на церемонии награждения загорелись волосы

У победительницы конкурса «Мисс Африка – 2018» Доркас Касинде во время церемонии награждения загорелись волосы.
Обновлено в 20:19
Космос

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» снова перенесен

О перенесении запуска российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с начала апреля 2019 года на конец месяца заявил источник в ракетно-космической отрасли, 30 декабря пишет РИА Новости.
Обновлено в 22:02
Политика

AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено в 17:38
Спорт

Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Кино

Скончалась актриса Джун Уитфилд

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено в 16:59
Экономика

Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей

Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Политика

Трамп отметил прогресс в торговом споре с Китаем

Президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры по торговой сделке с Китаем "продвигаются очень хорошо".
Обновлено в 22:02
Происшествия

В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

Обновлено в 06:01
Происшествия

Аэропорт Ганновера возобновил работу

Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Транспорт

РЖД получила первый современный плацкартный вагон

Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Политика

Порошенко расширил морскую зону Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей, сообщается на сайте главы украинского государства.
Обновлено в 10:10
Финансы

Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Венесуэле произошло ДТП с 13 автомобилями

В Венесуэле в результате ДТП с участием 13 автомобилей погиб один человек.
Обновлено в 20:53
Общество

Минпросвещения хочет запретить усыновлять более одного ребенка в год

Указывается, что поправки предполагают введение требований к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, а также обязательное психологическое обследование приемной семьи.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Первая группа американских войск покинула Сирию

Обновлено в 08:43
Здоровье

Около 600 человек заразились вирусом Эболы в ДРК

В настоящее время вирусом Геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго заражены 590 жителей государства.
Обновлено в 21:36
ещё по теме
Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное