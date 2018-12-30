Футбол

Игуаин первый гол за два месяца посвятил Гаттузо
Спорт-Экспресс
вчера в 19:22

Милан — СПАЛ
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
13′
Андреа Петанья
Самуэль Кастильехо
16′
46′
Лоренцо Дикманн
Франческо Викари
51′
Ясмин Куртич
53′
Филиппо Коста
Мохамед Фарес
Самуэль Кастильехо
56′
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
62′
Самуэль Кастильехо
Патрик Кутроне
62′
Гонсало Игуаин
64′
70′
Паскал Скьяттарелла
Кристиан Сапата
73′
73′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
Сусо
79′
Гонсало Игуаин
Фабио Борини
82′
Сусо
89′
Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин после матча 19-го тура чемпионата Италии против СПАЛ (2:1) отметил, что его гол стал важынм для команды. Аргентинец забил первый мяч за два месяца.
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
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