Футбол
Азар, Виллиан и Ковачич попали в основу «Челси» на матч с «Айнтрахтом»ProstoProSport 14:06
Стали известны стартовые составы английского «Челси» и немецкого «Айнтрахта» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы. Эта игра состоится в четверг в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 (мск).
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