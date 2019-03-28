Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной АргентиныSport24.ru 14:27

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом 31-летний футболист сообщил в эфире передачи на канале FOX Sports. Игуаин дебютировал в сборной в октябре 2009 года и принял участие в трех чемпионатах мира, в том числе в мундиале 2018 года.

Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

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