Футбол

Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной АргентиныSport24.ru вчера в 14:27

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом 31-летний футболист сообщил в эфире передачи на канале FOX Sports. Игуаин дебютировал в сборной в октябре 2009 года и принял участие в трех чемпионатах мира, в том числе в мундиале 2018 года.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Игрок национальной сборной Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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