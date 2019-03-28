Футбол
Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной АргентиныSport24.ru вчера в 14:27
Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом 31-летний футболист сообщил в эфире передачи на канале FOX Sports. Игуаин дебютировал в сборной в октябре 2009 года и принял участие в трех чемпионатах мира, в том числе в мундиале 2018 года.
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Гонсало Игуаин: «Моя карьера в сборной Аргентины закончена. На радость многим»
Sports.ruвчера в 14:40
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