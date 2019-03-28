Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной АргентиныSport24.ru 14:27

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом 31-летний футболист сообщил в эфире передачи на канале FOX Sports. Игуаин дебютировал в сборной в октябре 2009 года и принял участие в трех чемпионатах мира, в том числе в мундиале 2018 года.

Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Общество Джордж Клуни осудил Бруней за жестокое отношение к геям Американский актер Джордж Клуни осудил Бруней за жестокие законы в отношении геев и призвал бойкотировать отели страны.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Политика США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.

Общество Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.

Музыка Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.

Технологии Изобретателям заплатят за использование разработок Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.

Здоровье Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.

Происшествия Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.

Политика Коломойский попал в базу «Миротворца» Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Единоборства Хирн: следующим соперником Усика станет Такам Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.

Общество Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.

Наука Повлияла ли смена диеты на язык? Авторы разбирают, какие звуки праиндоевропейского языка (на нем говорили 6–8 тысяч лет назад) перешли в губно-зубные в языках потомках, и показывают, что количество губно-зубных сильно возросло.

Политика Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга» Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.

Музыка В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.