Футбол

Игуаин надеется, что Азар останется в «Челси»Soccer.ru 05:54

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин надеется, что полузащитник Эден Азар останется в английском клубе. Ходят слухи, что Азар близок к переходу в "Реал".
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Гонсало Игуаин: «Я надеюсь, что Азар останется в „Челси“. Но удержать его будет трудно»

Спорт-Экспресс07:06

Игуаин надеется, что Азар останется в «Челси»

Soccer.ru05:54

Гонсало Игуаин: «Сложно переубедить Азара не переходить в „Реал“»

Sportbox.RU04:40

Гонсало Игуаин: «Сложно переубедить Азара не переходить в „Реал“»

Матч ТВ04:40
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Общество

Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова

Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Политика

Глава ЦИК Украины заявила, что дебаты не могут проходить на стадионе

Татьяна Слипачук, возглавляющая ЦИК Украины, заявляет, что ни один из кандидатских штабов не подавал официального заявления о проведении дебатов на стадионе.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года

Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20
Политика

На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным

На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать

Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками

В начале октября 2018 года после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Кокорин и Мамаев поехали из Петербурга в Москву, где устроили драки с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком.
Обновлено в 06:15
Происшествия

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Авто

Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы

Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Общество

Российскую порно-актрису Лолу Тэйлор обманул интернет-мошенник

Девушка намерена добиться того, чтобы виновник сел в тюрьму Российская порно-актриса Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Лола Тейлор) пожаловалась на то, что ее обманул мошенник.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Здоровье

Скончалась скандально известная тюменская ВИЧ-диссидентка

В Тюменской области скончалась скандально известная ВИЧ-диссидентка, отказавшаяся лечить своих детей.
Обновлено в 08:15
Общество

Генпрокуратура назвала контроль за качеством хлеба недостаточным

Россельхознадзор и Роспотребнадзор не обеспечивают должный контроль качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, что несёт угрозу здоровью и жизни граждан, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено в 03:56
Политика

Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала вину в деле о вербовке секс-рабынь

Обновлено в 08:12
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Начальник СвЖД Алексей Миронов остался под домашним арестом

Начальник СвЖД Алексей Миронов останется под домашним арестом как минимум до 12 июня.
Обновлено в 08:10
Экономика

Создатель Twitter получил зарплату в 140 центов в 2018 году

Главе Twitter Джеку Дорси заплатили 140 центов (около 90 рублей) за работу в компании в 2018 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Прокурор попросил 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже

Обновлено в 06:03
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Член банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск

Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Культура

Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт

Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.
Обновлено в 08:00
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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