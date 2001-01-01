Игуаин надеется, что Азар останется в «Челси»Soccer.ru 05:54

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин надеется, что полузащитник Эден Азар останется в английском клубе. Ходят слухи, что Азар близок к переходу в "Реал".

Игуаин надеется, что Азар останется в «Челси»

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