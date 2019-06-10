Игуаин может заменить Джеко в «Роме»ProstoProSport 07:50

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в сферу интересов «Ромы», о чем сообщает Football Italia. Согласно источнику, «волки» рассматривают аргентинца в качестве замены Эдину Джеко. Ожидается, что боснийский форвард станет игроком миланского «Интера» в летнее межсезонье.

Игуаин может заменить Джеко в «Роме»

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