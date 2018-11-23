Футбол

Игуаин может вернуться в «Ювентус»
Чемпионат
03:53

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин по окончании нынешнего сезона может вернуться в «Ювентус». Как сообщает Corriere dello Sport, руководство россонери рассматривает такой вариант по экономическим соображениям. Контракт форварда с миланским клубом рассчитан до 2021 года.
Чемпионат03:53

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СМИ: «Милан» не хочет выкупать Игуаина у «Ювентуса»

Матч ТВ04:55

СМИ: «Милан» не хочет выкупать Игуаина у «Ювентуса»

Sportbox.RU04:55

СМИ: Игуаин может вернуться в «Ювентус»

Спорт-Экспресс03:55

Игуаин может вернуться в «Ювентус»

Чемпионат03:53

«Милан» может вернуть Игуаина в «Ювентус» по финансовым соображениям

Sport24.ru03:51

Игуаин летом может вернуться в «Ювентус»

Soccer.ru04:43
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
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Гонсало Игуаин
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан» и национальной сборной Аргентины. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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