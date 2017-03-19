Футбол

Игуаин может перейти в «Вест Хэм»Советский спорт 05:12

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин заинтересовал Вест Хэм, который не смог приобрести у Сельты нападающего Макси Гомеса, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
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Игуаин может перейти в «Вест Хэм»

Советский спорт05:12

«Вест Хэм» интересуется Игуаином

Спорт-Экспрессвчера в 20:45

«Вест Хэм» проявляет интерес к Игуаину, «Ювентус» требует € 40 млн

Чемпионат01:46

«Вест Хэм» планирует арендовать у «Ювентуса» Игуаина с правом выкупа

Sport24.ruвчера в 20:58

«Вест Хэм» хочет приобрести Игуаина, но «Ювентус» требует внушительную сумму

Sport.ru02:44

«Вест Хэм» хочет арендовать Игуаина с возможностью выкупа

Soccer.ruвчера в 19:51

«Вест Хэм» хочет взять Игуаина в аренду с правом выкупа

Sports.ruвчера в 17:58
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Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 08:27
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были введены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Политика

На Украине телеканалу «112» угрожают из-за показа фильма Стоуна

Режиссер постарался отразить в фильме происходящее на Украине после Евромайдана. По сути, ее новейшую историю за пять лет.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Культура

Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала

Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Музыка

Андрей Макаревич рассказал Ксении Собчак о своих миллионах

Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

L’One рассказал, сколько стоит уход из Black Star

Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Политика

На Донбассе погиб первый мирный житель из-за поручений Зеленского

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первом погибшем мирном жителе из-за обстрела Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:24
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Теннис

Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Футбол

«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ

«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Наука

Найдены самые древние останки человека за пределами Африки

Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Политика

Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине

Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест

Обновлено в 08:33
Финансы

Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов

Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Авто

Продажи LADA Vesta в России упали второй раз за год

Обновлено в 08:39
Происшествия

Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Лободу уличили в краже чужого обнаженного фото

Певица Светлана Лобода украла чужое фото, на котором изображена обнаженная блондинка, стоящая на голове.
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Гонсало Игуаин
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Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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