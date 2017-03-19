Футбол
Игуаин может перейти в «Вест Хэм»Советский спорт 05:12
Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин заинтересовал Вест Хэм, который не смог приобрести у Сельты нападающего Макси Гомеса, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Обновлено в 04:26
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию в "Московию", а русский язык - в "российский".
Обновлено в 01:28
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Подполковник ФСБ арестован в Краснодарском крае
По версии следствия, Константин Николинко 8 лет получал зарплату преподавателя госуниверситета.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Лободу уличили в краже чужого обнаженного фото
Певица Светлана Лобода украла чужое фото, на котором изображена обнаженная блондинка, стоящая на голове.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Габулов подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии
«Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Габулов написал заявление об отставке», — приводит слова пресс-службы региона РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу
Обновлено в 02:43
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-йонными аккумуляторами, чтобы избежать их возгорания.
Обновлено в 03:03
Политика
Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
МИД России: ответные действия на шаги США по ДРСМД уже реализуются
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва уже реализует ответные меры в связи с планами США развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе
По факту обстрела журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе возбуждено дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Обновлено в 04:14
Хоккей
КХЛ подтвердила, что Неделя звёзд хоккея-2020 состоится в Москве
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский объявил город, который примет Неделю звёзд КХЛ в сезоне-2019/20.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки
Ожидается, что Федерация гандбола России окажет финансовую помощь семье погибшей спортсменке Ранее сообщалось, что стал известен возможный виновник гибели 20-летней гандболистки.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Экс-замглавы Оренбурга осужден на 2,5 года колонии
«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах местного самоуправления на срок три года»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Наука
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Космос
ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ КОЛОНИЗИРОВАТЬ МАРС?
Если же и есть там хоть какая-то малейшая частичка жизни, то искать её надо глубоко в недрах огненной планеты, там, где ученые надеются найти жидкую, пригодную для жизни воду.
Обновлено в 03:02
Гаджеты
Появились изображения Samsung Galaxy Note10
Обновлено вчера в 13:52
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Футбол
У жены Наингголана обнаружили рак
Жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак.
Обновлено в 04:51
Общество
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.
Обновлено в 01:55
Энергетика
Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»
Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика
Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Наука
Россия обнаружит скрытые подлодки США
В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42