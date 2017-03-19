Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин заинтересовал Вест Хэм, который не смог приобрести у Сельты нападающего Макси Гомеса, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Игуаин может перейти в «Вест Хэм»

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