Футбол
Игуаин может перейти в «Вест Хэм»Советский спорт 05:12
Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин заинтересовал Вест Хэм, который не смог приобрести у Сельты нападающего Макси Гомеса, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
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Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
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Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
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«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева
Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
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Технологии
«Умный шкаф» с системой ответственного хранения для табельного оружия и лекарств создали в Москве
«Умный шкаф» с системой ответственного хранения, которая позволяет отследить доступ пользователей, создали в Москве.
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В Польше пропал пятилетний россиянин
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Технологии
Разработку оборудования для сетей 5G начали в России
Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".
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Стоимость авиабилетов в Крым из городов России снижается
Средняя стоимость авиабилетов в Крым из российских городов с вылетом в июле снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет около 11 тысяч рублей за перелет в оба конца, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
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Бюст Жукова восстановили в Харькове
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Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
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Политика
Путин оценил перспективы развития отношений России и Боливии
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Зеленский предложил ужесточить люстрацию
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришли бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.
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Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом
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Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
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Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
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