Футбол

Игуаин может перейти в «Вест Хэм»Советский спорт 05:12

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин заинтересовал Вест Хэм, который не смог приобрести у Сельты нападающего Макси Гомеса, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
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«Вест Хэм» планирует арендовать у «Ювентуса» Игуаина с правом выкупа

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«Вест Хэм» хочет приобрести Игуаина, но «Ювентус» требует внушительную сумму

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«Вест Хэм» проявляет интерес к Игуаину, «Ювентус» требует € 40 млн

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Игуаин может перейти в «Вест Хэм»

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«Вест Хэм» интересуется Игуаином

Спорт-Экспрессвчера в 20:45

«Вест Хэм» хочет арендовать Игуаина с возможностью выкупа

Soccer.ruвчера в 19:51

«Вест Хэм» хочет взять Игуаина в аренду с правом выкупа

Sports.ruвчера в 17:58
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Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
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Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
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Политика

Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
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КХЛ опубликовала календарь на новый сезон

Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
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В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

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Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

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Происшествия

В Киеве снова появилась трещина на пешеходном мосту

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Происшествия

В Москве начальника омской полиции задержали за дебош в метро

В Москве за дебош в метрополитене был задержан начальник полиции Омска Алексей Меркушов.
Обновлено в 07:44
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56-летняя Свиридова показала тело в бикини

Певица поделилась с поклонниками смелым видео, где она в смелом бикини плывет на SUP-борде, надувной доске с веслом.
Обновлено в 00:59
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Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
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Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

Глава государства отметил, что таких чиновников можно было бы «обменять на наших пленных» или «одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую», намекая на недавний скандал с приобретением некачественной продукции в Минобороны.
Обновлено в 08:10
Наука

Ученые нашли способ обеспечить жителей Земли чистой водой

Команда исследователей из Саудовской Аравии "скрестила" для этого солнечную панель с дистиллятором морской воды.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

Обновлено в 03:27
Футбол

«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева

Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Обновлено в 06:28
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Технологии

«Умный шкаф» с системой ответственного хранения для табельного оружия и лекарств создали в Москве

«Умный шкаф» с системой ответственного хранения, которая позволяет отследить доступ пользователей, создали в Москве.
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В Польше пропал пятилетний россиянин

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Технологии

Разработку оборудования для сетей 5G начали в России

Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 03:27
Путешествия

Стоимость авиабилетов в Крым из городов России снижается

Средняя стоимость авиабилетов в Крым из российских городов с вылетом в июле снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет около 11 тысяч рублей за перелет в оба конца, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
Обновлено в 06:59
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
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33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Балашихе 18-летний отец до смерти избил новорождённого сына

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Путин оценил перспективы развития отношений России и Боливии

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Зеленский предложил ужесточить люстрацию

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришли бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.
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Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом

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Врачи назвали три признака разрушения печени

Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
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Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

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CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
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Гонсало Игуаин
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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