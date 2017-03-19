Футбол

Игуаин может перейти в «Вест Хэм»Бомбардир.ру 00:53

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в Англию, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, 31-летним аргентинцем интересуется «Вест Хэм». Лондонский клуб намерен взять футболиста в аренду с правом выкупа.
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