Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в Англию, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, 31-летним аргентинцем интересуется «Вест Хэм». Лондонский клуб намерен взять футболиста в аренду с правом выкупа.

Игуаин может перейти в «Вест Хэм»

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