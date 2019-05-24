Футбол
Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» из-за РоналдуНева Спорт 02:04
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, на правах аренды выступающий за лондонский «Челси», хочет вернуться в туринский клуб, чтобы играть с Криштиану Роналду. Как сообщает Tuttosport, форвард сам выразил желание вернуться в Италию, так как хочет играть в атаке вместе с Роналду.
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Обновлено вчера в 18:29
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Происшествия
Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
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Эксперты шведского института коррозии провели мировое исследование, в результате которого были выявлены самые гниющие и самые устойчивые к ржавчине машины.
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Политика
Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США
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Обновлено вчера в 16:55
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Экономика
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Обновлено в 02:50
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Общество
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Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
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Здоровье
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Обновлено вчера в 14:20
Экономика
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Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
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Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
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