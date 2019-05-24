Футбол

Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» из-за РоналдуНева Спорт 02:04

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, на правах аренды выступающий за лондонский «Челси», хочет вернуться в туринский клуб, чтобы играть с Криштиану Роналду. Как сообщает Tuttosport, форвард сам выразил желание вернуться в Италию, так как хочет играть в атаке вместе с Роналду.
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Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» ради выступлений вместе с Роналду

Газета.Ru02:20

Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» из-за Роналду

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Игуаин получит второй шанс в «Ювентусе»

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Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду

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Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» ради выступлений вместе с Роналду

Sport24.ru00:44

СМИ: Игуаин хочет играть с Роналду в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс00:00

СМИ: Игуаин стремится обратно в «Ювентус» ради игры с Роналду

Матч ТВ01:53
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Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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