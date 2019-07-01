Футбол
Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»Чемпионат 04:40
«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды пятерых футболистов. Стан синих покинули вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэхилл, полузащитник Кайл Скотт и нападающий Гонсало Игуаин.
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