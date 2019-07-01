Футбол

Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»Чемпионат 04:40

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды пятерых футболистов. Стан синих покинули вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэхилл, полузащитник Кайл Скотт и нападающий Гонсало Игуаин.
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Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»

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«Челси» расстался с пятью футболистами, Игуаин вернулся в «Ювентус»

Sport24.ru04:23

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РИА Новости04:50

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Советский спорт05:30

Пять футболистов покинули «Челси»

Матч ТВ04:11

Игуаин и еще четверо игроков покинули «Челси»

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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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