Футбол

Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»Чемпионат 04:40

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды пятерых футболистов. Стан синих покинули вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэхилл, полузащитник Кайл Скотт и нападающий Гонсало Игуаин.
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Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин

Советский спорт05:30

«Челси» расстался с пятью футболистами, Игуаин вернулся в «Ювентус»

Sport24.ru04:23

Игуаин и еще четверо игроков покинули «Челси»

Спорт-Экспресс03:50

«Челси» официально объявил об уходе Гонсало Игуаина

РИА Новости04:50

Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»

Чемпионат04:40

Пять футболистов покинули «Челси»

Матч ТВ04:11

Кэйхилл, Эдуарду и Игуаин официально покинули «Челси»

Sports.ru05:14
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК

Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов.
Обновлено в 13:38
Кино

Дополнительный прокат «Мстителей: Финал» не помог превзойти «Аватара»

Обновлено в 08:21
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия

ФСБ задержала коррумпированных дагестанских чиновников

Ущерб от действий коррумпированных чиновников оценивается в 240 миллионов рублей.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Ювентус» объявил о подписании Рабьо

Обновлено в 13:52
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Авто

Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Армия и оружие

США построят новый военный порт для «сдерживания России» в Арктике

Сообщается, что несколько дней назад Сенат США добавил к военному бюджету Пентагона средства на строительство стратегического военного порта в данном регионе.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 16:24
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Культура

Хью Джекман устроился продавцом кофе

Обновлено в 16:29
Политика

Совбез ООН обсудит принятие закона о языке на Украине 16 июля

Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля обсудит принятие закона о языке на Украине.
Обновлено в 15:35
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В петербургской квартире нашли полуметрового питона

В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
Обновлено в 15:35
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Футбол

«Саутгемптон» выкупил Ингза у «Ливерпуля»

«Саутгемптон» приобрел у «Ливерпуля» нападающего Дэнни Ингза, сообщает сайт клуба. 26-летний игрок подписал со святыми трехлетний контракт.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев рассказал, что лечился от депрессии алкоголем

Российский певец Валерий Леонтьев рассказал в интервью журналу "Собеседник", что лечился от депрессии алкоголем.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Хоккей

Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ

Российский голкипер Сергей Бобровский после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» стал вторым вратарём лиги по уровню зарплаты за год.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник. Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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