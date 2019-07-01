Футбол
Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»Чемпионат 04:40
«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды пятерых футболистов. Стан синих покинули вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэхилл, полузащитник Кайл Скотт и нападающий Гонсало Игуаин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Обновлено в 13:53
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова
Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Культура
На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям
В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала народная смена.
Обновлено в 05:18
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Политика
Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Экономика
Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года
Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Политика
Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским
Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:32
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
Происшествия
В петербургском кафе более 30 человек отравились шавермой
В Санкт-Петербурге 31 клиент кафе быстрого питания отравился после употребления шавермы.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Взрыв на нефтепроводе произошёл в Мексике
Три человека пострадали в результате взрыва на нефтепроводе в Мексике, передаёт 1 июля портал El Financiero.
Обновлено в 13:55
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра
Обновлено в 19:16
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено в 15:48
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Общество
Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США
Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Общество
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено в 17:00
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Хоккей
Просветов подписал контракт с «Аризоной»
«Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте
В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".
Обновлено в 19:35
Футбол
Леонид Федун: «У Цорна есть карт-бланш до выборов»
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что подготовкой к передаче клуба болельщикам будет заниматься нынешний менеджмент.
Обновлено в 18:50
Общество
Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20