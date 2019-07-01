Футбол

Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»Чемпионат 04:40

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды пятерых футболистов. Стан синих покинули вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэхилл, полузащитник Кайл Скотт и нападающий Гонсало Игуаин.
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Пять футболистов покидают «Челси», в том числе Игуаин

Советский спорт05:30

«Челси» расстался с пятью футболистами, Игуаин вернулся в «Ювентус»

Sport24.ru04:23

Игуаин и еще четверо игроков покинули «Челси»

Спорт-Экспресс03:50

«Челси» официально объявил об уходе Гонсало Игуаина

РИА Новости04:50

Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»

Чемпионат04:40

Пять футболистов покинули «Челси»

Матч ТВ04:11

Кэйхилл, Эдуарду и Игуаин официально покинули «Челси»

Sports.ru05:14
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
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Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

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Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова

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Обновлено в 11:44
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СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077

Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
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Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

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На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям

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Обновлено в 05:18
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Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

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Обновлено в 18:11
Политика

Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Политика

Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
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Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
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Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

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Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля

Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

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Происшествия

В петербургском кафе более 30 человек отравились шавермой

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Обновлено в 07:19
Происшествия

Взрыв на нефтепроводе произошёл в Мексике

Три человека пострадали в результате взрыва на нефтепроводе в Мексике, передаёт 1 июля портал El Financiero.
Обновлено в 13:55
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра

Обновлено в 19:16
Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

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Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
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Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

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Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде

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Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
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Хоккей

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В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".
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Футбол

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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что подготовкой к передаче клуба болельщикам будет заниматься нынешний менеджмент.
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Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник. Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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