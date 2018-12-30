Вполне естественно, что фанаты ждут большего от меня. Я перешел в «Милан», потому что был уверен в этом проекте, и хочу продолжать в том же духе. Гаттузо всегда меня поддерживал и, прежде всего, всегда был честен.

Sports.ru вчера в 16:46