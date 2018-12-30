Футбол
|13′
Андреа Петанья
Самуэль Кастильехо
|16′
|46′
Лоренцо Дикманн
Франческо Викари
|51′
Ясмин Куртич
|53′
Филиппо Коста
Мохамед Фарес
Самуэль Кастильехо
|56′
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
|62′
Самуэль Кастильехо
Патрик Кутроне
|62′
Гонсало Игуаин
|64′
|70′
Паскал Скьяттарелла
Кристиан Сапата
|73′
|73′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
Сусо
|79′
Гонсало Игуаин
Фабио Борини
|82′
Сусо
|89′
|71%
|Владение мячом
|29%
|86%
|Процент точных передач
|75%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|11
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|11
|14
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑5‑1
99
Доннарумма
2
Калабрия
17
Сапата
13
Романьоли
68
Родригес
8
Сусо
79
Кессиэ
10
Чалханоглу
14
Бакайоко
63
Кутроне
11
Борини
1
Гомис
4
Чонек
27
Фелипе
14
Бонифаци
23
Викари
6
Миссироли
16
Вальдифьори
19
Куртич
93
Фарес
37
Петанья
7
Антенуччи
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
Вполне естественно, что фанаты ждут большего от меня. Я перешел в «Милан», потому что был уверен в этом проекте, и хочу продолжать в том же духе. Гаттузо всегда меня поддерживал и, прежде всего, всегда был честен.
Sports.ruвчера в 16:46
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