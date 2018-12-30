Футбол

Гонсало Игуаин: «Гол посвящаю Гаттузо. Он всегда меня поддерживал»
Sports.ru
вчера в 16:46

Милан — СПАЛ
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
13′
Андреа Петанья
Самуэль Кастильехо
16′
46′
Лоренцо Дикманн
Франческо Викари
51′
Ясмин Куртич
53′
Филиппо Коста
Мохамед Фарес
Самуэль Кастильехо
56′
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
62′
Самуэль Кастильехо
Патрик Кутроне
62′
Гонсало Игуаин
64′
70′
Паскал Скьяттарелла
Кристиан Сапата
73′
73′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
Сусо
79′
Гонсало Игуаин
Фабио Борини
82′
Сусо
89′
Вполне естественно, что фанаты ждут большего от меня. Я перешел в «Милан», потому что был уверен в этом проекте, и хочу продолжать в том же духе. Гаттузо всегда меня поддерживал и, прежде всего, всегда был честен.
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
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